A Casa don Gianni la nuova rassegna culturale "Bisogni o desideri?"

Venerdì 24 gennaio alle 21.00 Casa don Gianni a Domodossola ospita il primo appuntamento della nuova rassegna culturale “Bisogni o desideri? Strategie di cambiamento dalla comunità alle persone”. La rassegna nasce dal desiderio di esplorare, insieme alla propria comunità e con l’aiuto di sguardi diversi, possibili strategie per promuovere il cambiamento e migliorare la qualità della vita delle persone. Di seguito il calendario completo degli incontri.

24 gennaio, ore 21.00: “Sono i giovani i protagonisti del cambiamento sociale?”. Con Mauro Croce, psicologo, psicoterapeuta e criminologo, socio fondatore di Alea, insegna alla Supsi (Scuola Universitaria della Svizzera Italiana) di Lugano e dall'anno accademico 2016-2017, professore a contratto di “Psicologia delle Dipendenze” presso l'Università della Val d'Aosta.

31 gennaio, ore 21.00: “La ricerca scientifica: strumento per realizzare una società inclusiva e sostenibile per tutti”. Con Salvatore Pece, ordinario di patologia generale, vicedirettore dipartimento di oncologia e emato-oncologia Università Statale di Milano, direttore unità di ricerca tumori ormono-dipendenti e pato-biologia delle cellule staminali, coordinatore unità di patologia digitale e molecolare dipartimento di oncologia sperimentale. Alle 10.30 Pece incontra gli studenti del corso biotecnologie sanitarie e ambientali dell’istituto “Marconi” di Domodossola.

5 febbraio, ore 21.00: “La scuola cambia il mondo. Contestualizzazione di eterni obiettivi”. Co Roberto Morgese, maestro, scrittore, formatore universitario di nuove generazioni di maestri; presidente associazione Icwa (Italian Children’s Writers Association) che dal 2012 riunisce gli scrittori italiani per ragazzi professionisti e soci sostenitori composti da aspiranti scrittori, autori esordienti, e persone che semplicemente amano e vogliono sostenere la letteratura per l’infanzia. Alle 14.30 un laboratorio con le classi seconde dell’istituto comprensivo “Casetti” di Crevoladossola.

7 marzo, ore 21.00: presentazione del libro “Pieni di grazia”, con l’autore Ettore Puglisi, insegnante, educatore di comunità, attualmente insegna musica nel carcere di Verbania.

17 marzo, ore 21.00: “Se mi accarezzi l’anima: pedagogia dell’inclusione dietro le sbarre”. Con Valentina Paleari, dottore di ricerca, è ricercatrice assegnista presso dipartimento di lingue e letteratura, culture e mediazioni Università degli studi di Milano. I temi di ricerca si incentrano sulla didattica della lingua straniera e sul potenziale del service learning applicata a esperienze di didattica prosociale come modello di pedagogia inclusiva, nello specifico azioni di didattica pro-sociale.

21 marzo, ore 21.00: tavola rotonda a conclusione della rassegna a cura degli operatori del Centro per la Famiglia di Casa don Gianni con proiezione del video “Noi, pensieri in libertà…” di Gianni Clemente.

Tutte le serate si terranno presso Casa don Gianni e sono a ingresso gratuito.