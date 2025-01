Servizio civile con le Acli Vco

Prestare Servizio Civile Universale presso le Acli lavorando su progetti dedicati al sociale: l'importante opportunità, perla prima volta, viene offerta a giovani dai 18 ai 28 anni nel Verbano Cusio Ossola. Sono infatti aperte le candidature per svolgere l'attività lavorativa volontaria collaborando a tre progetti.

I posti disponibili sono quattro e i volontari e le volontarie selezionati svolgeranno 25 ore settimanali per 12 mesi, ricevendo una retribuzione mensile di 507,30 euro. Durante il Servizio Civile è prevista una formazione, e quest’esperienza viene valutata nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la pubblica amministrazione. Inoltre vi è riserva di una quota del 15% nei concorsi pubblici per chi ha svolto il Servizio Civile e sono previsti permessi straordinari per la partecipazione ad esami universitari.

"Il Servizio Civile Universale presso le Acli del Vco non è solo un’opportunità preziosa per i giovani - spiega il presidente provinciale delle Acli Luca Tallarico - ma anche per le Acli stesse. Attraverso questo progetto, le Acli possono diventare uno strumento concreto per promuovere la cura verso il prossimo e verso la comunità. Grazie all’impegno dei volontari e delle volontarie, è possibile contribuire al cambiamento sociale, lasciare segni positivi nella realtà in cui viviamo e riportare l’attenzione sul valore della solidarietà e dell’aiuto reciproco. È un’occasione per costruire insieme una comunità più unita e attenta ai bisogni di tutti".

I progetti disponibili sono dunque tre. Il progetto “Radici”, per il quale i posti disponibili sono due, è dedicato alla valorizzazione e al benessere sociale degli anziani. Il progetto ha l'obiettivo di favorire un invecchiamento attivo e la piena inclusione nella società. I volontari supporteranno gli anziani facilitando l’accesso ai servizi, riducendo il digital divide e promuovendo momenti di socializzazione. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita degli anziani e contribuire alla costruzione di una comunità più inclusiva. Il progetto “Costruiamo il Futuro”, per il quale vi è un posto disponibile, è rivolto ai minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, italiani e stranieri, e si concentra sul contrasto alla dispersione scolastica e sul supporto educativo.

Coinvolgendo attivamente le famiglie e gli insegnanti, “Costruiamo il Futuro” punta a fornire un sostegno trasversale ai giovani studenti, promuovendo il loro benessere educativo e sociale. Infine il progetto “Frequenza attiva”, un posto disponibile, affronta il fenomeno della povertà educativa con l’obiettivo di combattere la dispersione scolastica già dai primi anni del percorso educativo. Operando in 12 province italiane, tra cui il Verbano Cusio Ossola, il progetto si concentra sui minori tra i 6 e i 18 anni provenienti da aree urbane periferiche o ad alta vulnerabilità sociale. Le attività includono supporto educativo, promozione di spazi di apprendimento sicuri e coinvolgimento delle famiglie. Le candidature sono aperte fino alle ore 14,00 del 18 febbraio 2025 sul sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/. Per qualsiasi informazione la Presidenza provinciale Acli VCO è a completa disposizione via email: verbania@acli.it