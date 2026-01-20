Il Vogogna lotta ma Fabbri e Cabrini trasformano il Bagnella in una macchina da gol FOTO

Reti a iosa a Vogogna. Dove il Bagnella passa svegliandosi dopo aver incassato due reti nei primi 25 minuti.

Il 6 a 2 finale è troppo severo per gli ossolani che giocano bene, ma trovano un Bagnella in forma, capace di non demoralizzarsi dopo l’uno-due di Botta e Specolizzi nei primi 25 minuti. La premiata ditta Cabrini-Fabbri non sbaglia un colpo. Il primo segna e fa segnare, ma il secondo è un metronomo d’eccezione in ogni parte del campo si trovi. In gol per i cusiani Gnoto,Caretti, Varveri e Cabrini (2). Il Vogogna dicevamo tiene bene il primo tempo (finito 2-2) ma offre buoni sprazzi di gioco anche nella ripresa quando sbaglia anche un rigore sul 2 a 3. Ora però servono i punti e non solo i complimenti. Bene tra i biancoverdi Piccini (il migliore), Garbagni e Blardone.

In Prima si cerca qualcuno che possa fermare il Feriolo. Ovviamente la truppa di Pissardo non sarà d’accordo con noi ma il campionato rischia di finire prima del tempo. Il 4 a 0 sulla Virtus Villa è un’altra prova di prepotenza che naviga alla media di 2,35 punti a partita. Grazie a una autorete, al gol di Elca e alla doppietta di Lipari liquida una Virtus Villa che nel primo tempo era già sotto di due reti. Gli ossolani (che hanno sciupato un rigore sull'1 a 0) non perdevano da 4 turni: a Feriolo incassano la quarta sconfitta del campionato.

Tiene il passo il Momo, capace di rifilare un secco 4 a 1 all’Omegna che in due turni ha incassato 9 reti, scivolando indietro nella classifica. Delfino, Rivetti, Centrella, Del Ponte firmano la vittoria. L’Omegna va in gol con Fioretti.

Amara domenica per l’Agrano, che riceveva il Sizzano. Partita delicatissima per la classifica e il successo dei novaresi (1-0, rete di Zoccali) inguaia ancor di più i padroni di casa, soli soletti sul fondo.

Frenata inattesa del Dormelletto. Il 2 a 2 contro il Carpignano rallenta la marcia della truppa di Ponzio che ci aveva abituati bene. Carpignano addirittura in vantaggio di due reti con Seidita e El Khiyati. Poi si risveglia il Dormelletto e Maglierella e sacco rimediano.

Colpo del Cameri che strappa una vittoria (1-0) con la Cannobiese. La risolve Tinaglia che dà al Cameri tre punti d’oro per restare a galla fuori dalla zona calda. Auguri sa Capra del Cameri, infortunatosi e soccorso dal 118.

Un punto a testa (1-1) tra Esio e Varzese. Verbanesi che dopo la rete di Campion a metà ripresa assaporavano già il profumo di vittoria. A salvare capra e cavoli per gli ossolani è Salina Borello quando il cronometro segnava il 95'.

Cade in casa il Romagnano, battuto dalla Quaronese che si gode la rete vittoria di Mersini.