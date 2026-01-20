Coppa Piemonte: Mergozzese e Casale Corte Cerro in finale

Sono Mergozzese e Casale Corte Cerro le squadre finaliste della fase provinciale della Coppa Piemonte/Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria, organizzata dalla Delegazione VCO. Le semifinali si sono disputate domenica 18 gennaio, come da tradizione prima della ripresa dei campionati.

Mergozzese travolgente al “Ghidini”

Al campo “Ghidini” di Verbania/Suna la Mergozzese si è imposta con un netto 2-5 sui padroni di casa della Voluntas Suna, conquistando la prima finale della propria storia in questa competizione. Per la società guidata dallo storico presidente Nicola Acucella si tratta di un risultato prestigioso, arrivato anche grazie all’impatto immediato del nuovo tecnico Andrea Serra, tesserato poco prima delle festività.

La Voluntas Suna era passata in vantaggio con Zampini, ma la reazione della Mergozzese è stata devastante: già nel primo tempo gli ospiti hanno ribaltato il risultato chiudendo sul 1-4, trascinati da uno straordinario Bossi, autore di tutte e quattro le reti. Nella ripresa i padroni di casa hanno provato a riaprire il match con il gol del 2-4, ma la rete di Castanò ha chiuso definitivamente i conti.

Casale Corte Cerro corsaro a Domodossola

L’altra semifinale si è giocata al “Curotti” di Domodossola, dove il Casale Corte Cerro ha superato la Pro Vigezzo. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, i casalesi hanno trovato il gol decisivo nella ripresa con Panizzolo, conquistando così la terza finale della loro storia in Coppa Piemonte/VdA.

Un traguardo che segue la vittoria del 2023 contro la Pregliese e la sconfitta del 2024 nel derby con il Cireggio.

L’atto finale

La finale della fase provinciale sarà dunque Mergozzese – Casale Corte Cerro e si disputerà martedì 1° aprile, in un impianto che verrà comunicato nei prossimi giorni dalla Delegazione VCO.