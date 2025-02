Prima Categoria, domenica è il giorno di Piedimulera - Gravellona San Pietro

Il girone A di Prima Categoria domenica mette in mostra due partite importanti, il meglio che questo campionato può offrire: la prima in classifica contro la seconda, cioè Piedimulera - Gravellona San Pietro, e la terza contro la quarta, dunque Bagnella - Cannobiese. Saranno sfide che diranno molto sulla possibile vincitrice del girone, anche se il Momo - ora quinto, ma a soli sei punti dalla vetta - potrebbe approfittarne per accorciare sulle prime.

La capolista Piedimulera avrà la ghiotta occasione di scavare un solco tra sé e i rivali del Gravellona: vincendo infatti manderebbe gli arancioneri a meno sei punti. La squadra di Poma scoppia di salute, viene da cinque vittorie consecutive e si sta esprimendo su ottimi livelli, i ragazzi di Agostini cercano il riscatto dopo la sconfitta interna col Bagnella, che è costata la vetta. La sfida dello scorso settembre finì 2-1 per il Gravellona San Pietro.

Un altro incontro fondamentale per la parte alta della classifica è quello tra Bagnella e Cannobiese, due squadre in piena lotta per i playoff, che non hanno perso le speranze di rientrare nella corsa per la vittoria finale. Il Bagnella arriva dalla grande vittoria di Gravellona, e ha ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro giornate, grazie soprattutto al trio delle meraviglie Salzano-Audi-Cabrini. Anche la Cannobiese sta vivendo un periodo brillante e viene dalla vittoria nello scontro diretto con la Virtus Villa: sarà un match equilibrato e molto combattuto. All'andata: Cannobiese - Bagnella 0-2.

In cerca di riscatto la Virtus Villa, che ospita il Vogogna nel derby ossolano. La squadra di casa viene da un periodo difficile, con due scontri diretti persi, ma giovedì è riuscita a ottenere i tre punti nel recupero di Quarona. Il Vogogna è in un buon momento di forma, come dimostrano i cinque punti conquistati nelle ultime tre uscite, e vuole strappare un altro risultato utile per allontanarsi dalla zona retrocessione. All'andata a Vogogna rotonda vittoria della Virtus Villa per 1-4.

Nella parte bassa della classifica, il Fondotoce ospita il Valduggia in un match che mette in palio punti fondamentali per la salvezza. Il Valduggia è fanalino di coda e ha collezionato una lunga serie di risultati negativi, con sette sconfitte consecutive. Anche il Fondotoce non è nel suo momento migliore, ma ha la possibilità di sfruttare il fattore campo per provare ad allungare sulle dirette concorrenti. All'andata: Valduggia - Fondotoce 1-0.

Un altro match salvezza molto importante è Serravallese - Varzese. La Serravallese cercherà di sfruttare il turno casalingo per allontanarsi dalla zona calda, mentre la Varzese, che ha conquistato due vittorie nelle ultime due partite, vuole continuare su questa strada per mantenersi fuori dalla zona calda. All'andata: Varzese - Serravallese 1-2.

Infine l’Agrano, protagonista di un momento difficile (un solo successo nelle ultime nove partite), ma che nel turno precedente ha ottenuto un buon punto a Romagnano. Gli omegnesi ospiteranno la Quaronese, reduce dalla sconfitta nel recupero infrasettimanale con la Virtus Villa, che vuole consolidare la propria posizione tranquilla a metà classifica. All'andata: Quaronese - Agrano 2-1.

Le partite: