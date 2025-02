Alla scoperta dei segreti di Malesco: un viaggio nel tempo attraverso il Museo Archeologico

Domenica 2 febbraio 2025, il Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco aprirà le sue porte per un pomeriggio dedicato alla storia antica della Valle Vigezzo. Situato nel suggestivo Palazzo Pretorio, il museo offrirà ai visitatori un'opportunità unica per esplorare la ricca collezione di reperti archeologici, tra cui spiccano i preziosi manufatti in vetro risalenti all'epoca romana, testimoni silenziosi della vita di un tempo.

Guidati dal conservatore archeologo Angelo Moro, i partecipanti intraprenderanno un affascinante viaggio nel passato, alla scoperta della necropoli di Craveggia e di come questi reperti siano riusciti a raccontare la storia di una comunità che ha vissuto e prosperato secoli fa. La visita, pensata per essere un'esperienza interattiva e coinvolgente, permetterà di esplorare non solo gli oggetti ma anche le storie che ciascun reperto porta con sé, svelando i dettagli più nascosti della vita quotidiana romana.

L'incontro si svolgerà in due turni: uno alle 15:00 e l'altro alle 16:30, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a una visita approfondita. L'ingresso è gratuito, ma si consiglia di prenotare il proprio posto per non perdere questa occasione di entrare in contatto con la storia di Malesco.

Un pomeriggio da non perdere per chi desidera immergersi nella storia di una valle ricca di cultura e tradizione, scoprendo come la pietra, il vetro e il tempo siano in grado di raccontarci storie dimenticate da secoli. Per prenotazioni, è possibile scrivere una mail all'indirizzo promozione@parcovalgrande.it.