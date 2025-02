Ossola Express, al via le candidature

Dopo il successo della prima edizione, sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla seconda edizione di “Ossola Express”. L'evento si terrà il 26 e 27 luglio 2025 e gli organizzatori sono alla ricerca di venti nuove coppie pronte a mettersi in gioco e affrontare la sfida.

Le regole di base sono semplici: niente telefoni, uno zaino con lo stretto necessario e un euro al giorno, tappe da raggiungere e missioni da compiere, proprio come accade nel noto programma televisivo “Pechino Express”.

“Quest'anno il percorso sarà davvero strepitoso - spiegano Elisa Iardella e Lucia Pitzurra, organizzatrici dell'evento - Dopo l'edizione di prova dell'anno scorso, siamo diventate un‘associazione vera e propria e stiamo lavorando da mesi per organizzare ogni dettaglio. I concorrenti saranno impegnati in nuove prove di ogni tipo, fisiche, mentali, psicologiche, colpi di scena e scenari completamente nuovi tra divertimento e avventura”.

Per partecipare è sufficiente inviare un video di 90 secondi su Instagram entro il 31 marzo all'account di Ossola Express, in cui la coppia di candidati si presenta e spiega le motivazioni che spingono a partecipare. Le coppie selezionate dalla commissione saranno annunciate entro la fine di maggio.

“Partecipare sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile - dicono Elisa e Lucia - perché è un evento unico in zona. Sarà l'opportunità per conoscere nuovi amici, vivere un‘avventura, divertirsi, conoscere il nostro territorio e le sue tradizioni e anche posti nuovi. Bisogna essere ingegnosi, furbi, sapersi adattare alle varie situazioni e ai colpi di scena. L’unione di coppia è un’altra caratteristica vincente”. Il percorso rimarrà ovviamente top secret sino alla partenza.