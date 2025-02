Valle Cannobina "Luogo del cuore Fai": prosegue la raccolta firme

L’associazione Culture d’Insieme Vco Ets ha annunciato, nello scorso mese di dicembre, la volontà di partecipare al 12° censimento dei “Luoghi del cuore” del Fai (Fondo Ambiente Italiano) per ottenere il riconoscimento per la Valle Cannobina. Ad oggi, grazie anche al supporto del comitato “Conoscere la Valle Cannobina”, è stato raggiunto il numero minimo di firme – 2500 – che era richiesto entro il 10 aprile 2025. Dunque, il progetto potrà ampiamente superare questo traguardo nei prossimi mesi: un maggior numero di firme raccolte sarà tenuto in considerazione in sede di valutazione dei risultati o di partecipazione ad eventuali bandi per progetti di valorizzazione della valle. Attualmente, la Valle Cannobina risulta il luogo più votato di tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola.

L’associazione Culture d’Insieme ha candidato questa zona come “Luogo del cuore Fai”, proponendo diversi beni (un manufatto, un affresco, un paesaggio, un bosco, una chiesetta) accomunati dal fatto di essere legati al vissuto delle genti che da generazioni li abitano o ne sono in possesso. Un vissuto che ha a che fare con le emozioni, le nostalgie, le radici, i ricordi, i sogni, le memorie, le conoscenze, le storie, e che è alla base dell’identità delle comunità. “Abbiamo ritenuto che la Valle Cannobina avesse i requisiti per essere uno dei luoghi del cuore Fai – dichiara l’associazione -, capace di esprimere un concetto allargato di patrimonio, quello ufficialmente riconosciuto ed espresso sotto forma di "eredità culturale" dalla Convenzione di Faro del 2005 (convenzione quadro del consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società), e ratificata da 19 Paesi membri (dall'Italia nel 2019). Un patrimonio da riconoscere, salvaguardare e valorizzare”.

È dunque ancora possibile votare per sostenere la candidatura della Valle Cannobina a luogo del cuore: sarà sufficiente visitare il sito www.iluoghidelcuore.it, cercare il luogo e dare il proprio voto.

Nel frattempo, l’associazione Culture d’Insieme è impegnata in nuove iniziative culturali. Tra queste, il restauro conservativo ed estetico della meridiana del XVIII secolo del campanile romanico della chiesa di San Materno a Orasso.