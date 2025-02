Promozione: la Juve Domo cade a Cossato, campionato addio?

Giornata nera per le squadre del VCO nel campionato di Promozione: quattro sconfitte pesanti, e tutte col minimo scarto.

Era il grande giorno del big match tra la prima e la seconda della classe, e il match non ha deluso le attese, anche se il risultato penalizza oltre misura la Juve Domo, che avrebbe probabilmente meritato il pareggio. La formazione granata incassa dunque una sconfitta pesante sul campo della capolista Città di Cossato, che si impone per 2-1 grazie alle reti di Bonura nel primo tempo e Romano nella ripresa. La rete di Vanzan ridà fiato alle speranze granata, ma il risultato non cambierà più. Questo ko costa caro agli ossolani, che vengono anche scavalcati dall’Ivrea: gli arancioni si prendono la seconda posizione con 41 punti, lasciando la Juventus Domo al terzo posto con 39.

Questo il commento del trainer granata, Michael Nino: “Un tempo per uno. Il primo tempo meglio loro, ci è stato annullato un gol per fuorigioco, ma siamo stati troppo contratti e loro hanno trovato un eurogol con Bonura, che l’ha messa nel sette. Nel secondo tempo abbiamo preso subito il secondo gol, che a me è parso in fuorigioco, poi siamo usciti noi e abbiamo giocato tutta la ripresa nella loro metà campo. Purtroppo abbiamo segnato solo con Vanzan, tra l’altro un bel gol, poi non siamo riusciti a pareggiare nonostante alcune buone occasioni. Peccato perché un pareggio sarebbe stato un risultato secondo me più giusto. Adesso a meno sei noi non abbiamo più possibilità di errore, a cominciare da domenica, dove sarà un’altra gara tosta contro il Gattinara”.

Al secondo posto sale dunque l'Ivrea, vittorioso di misura sul campo del Feriolo grazie al gol di Celano allo scadere del primo tempo. Per i gialloblù di Porcu un epilogo amaro, dopo una buona gara in cui hanno tenuto testa ai più quotati avversari. La compagine lacuale non riesce a evitare la decima sconfitta stagionale e resta inchiodata a 13 punti, al penultimo posto insieme all'Omegna.

Anche i rossoneri non riescono a fare punti: la sconfitta per 2-1 contro il Dufour Varallo mantiene i nigoglini fermi a quota 13, sempre in piena zona retrocessione. A Roccapietra succede tutto nel secondo tempo: padroni di casa in rete con Manca al decimo minuto, poi nel finale raddoppia Nobili, a tempo scaduto arriva la rete della bandiera di Poletti su rigore.

Situazione critica anche per l'Ornavassese, che incappa in un'altra sconfitta, questa volta contro il Montanaro. La rete decisiva arriva a metà della ripresa, e regala ai torinesi un prezioso 1-0 che li allontana dai playout, mentre gli ossolani restano solitari all'ultimo posto.

Risultati:

Dufour Varallo - Omegna 2 - 1; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Orizzonti Canavese 1 - 2; Virtus Vercelli - Fulgor Chiavazzese RV 1 - 2; Feriolo - Ivrea 0 - 1; Città Di Cossato - Juventus Domo 2 - 1; Montanaro - Ornavassese 1 - 0; Cameri - Union Novara 1 - 3; Gattinara - Arona 3 - 2

Classifica:

Città Di Cossato 45 - Ivrea 41 - Juventus Domo 39 - Fulgor Chiavazzese RV 38 - Gattinara 34 - Arona 30 - Orizzonti Canavese 29 - Montanaro 27 - Virtus Vercelli 27 - Dufour Varallo 24 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 22 - Cameri 19 - Union Novara 18 - Feriolo 13 - Omegna 13 - Ornavassese 10