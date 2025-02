Cirio in Israele per organizzare l'arrivo a Torino dei primi 4 bimbi di Gaza malati di cancro

Cirio in Israele per organizzare l'arrivo dei primi 4 bimbi di Gaza malati di cancro

Un aiuto dall’Italia per la popolazione di Gaza, con 14 bambini palestinesi malati oncologici in procinto di essere evacuati dalla Striscia con destinazione gli ospedali pediatrici di quattro città italiane: quattro a Milano, due a Monza e otto divisi tra Torino e Roma (Regina Margherita e Umberto I).

Tajani: "Aumentare il numero dei bambini da aiutare"

“L’obiettivo è aumentare ulteriormente il numero di questi bambini” che saranno curati in Italia, ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani arrivato ad Ashdod, nel sud dello Stato ebraico, per l’arrivo di una nave commerciale con a bordo aiuti umanitari donati dall’Italia nell’ambito dell’iniziativa ‘Food for Gaza’, dove sono stati consegnati anche 15 camion Iveco donati dall’Italia al Pam.

L’idea, ha spiegato il ministro - accompagnato in Israele tra gli altri dalla ministra dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini, dal governatore del Piemonte Alberto Cirio e dall’ambasciatore presso la Fao Bruno Archi - è allargare ‘Food for Gaza’ anche ad altri ambiti, come quello delle evacuazione sanitario e la cooperazione in campo medico.

Sul volo per Israele viaggiano anche quattro medici - un gastroenterologo, due pediatri oncologici e un infettivologo - che avranno l’obiettivo da una parte di allacciare i primi contatti per capire le necessità dei palestinesi e dall’altra di avviare un progetto più a lungo termine per sostenere la sanità palestinese. La delegazione incontrerà il vice ministro della Sanità palestinese. “Vogliamo valorizzare il ruolo dell’Italia e dare un’idea del nostro impegno”, ha concluso Tajani.

Cirio: "Piemonte in campo per la solidarietà"

"Il Piemonte ancora una volta è in campo per la solidarietà - ha sottolineato il governatore Cirio - per accompagnare i medici del Regina Margherita che nei prossimi giorni si occuperanno del trasferimento dei piccoli pazienti oncologici che siamo pronti ad accogliere nel nostro ospedale di Torino".

Sul volo diretto a Tel Aviv per la missione Food For Gaza anche Salvatore Luongo Comandate Generale dei Carabinieri e la professoressa Franca Fagioli direttore del dipartimento di patologia e cura del bambino del Regina Margherita. "Il nostro Piemonte è in prima linea per la risposta umanitaria alla crisi di Gaza", ha aggiunto Cirio.