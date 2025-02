"Richiamo d'obbligo": una commedia di Pirandello al Teatro di Malesco

Il 7 febbraio 2025, nell'ambito della rassegna Echi del Palcoscenico, il Cinema-Teatro di Malesco ospiterà una performance teatrale che promette di catturare il pubblico con risate e riflessioni profonde.

La commedia "Richiamo d'obbligo", tratta dalla novella omonima di Luigi Pirandello, è una satira pungente della borghesia, un'affilata riflessione sulla falsità della "onestà" sociale, che il grande autore siciliano smaschera con ironia e pungente sarcasmo. La regia è affidata a Roberto Aielli, che saprà portare sul palco l’intensità del testo, mescolando brillantezza e critica sociale.

L'appuntamento è per le ore 20:45 presso il Cinema-Teatro di Malesco, dove la Compagnia Teatro 4 porterà in scena questo straordinario lavoro, che promette di coinvolgere gli spettatori in una serata di grande teatro.