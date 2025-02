Prima Categoria, tra Cannobiese e Piedimulera un'altra sfida al vertice

La ventesima giornata del campionato di Prima Categoria si preannuncia intensa, con sfide cruciali sia per la lotta al vertice che per la corsa alla salvezza. Il Piedimulera, capolista con 42 punti, è chiamato a confermarsi, mentre Gravellona San Pietro, Bagnella, Virtus Villadossola e Cannobiese vogliono mantenere vive le proprie ambizioni playoff e sperano in un passo falso dei gialloblù.

Dopo il successo per 3-2 nello scontro diretto contro il Gravellona San Pietro, il Piedimulera sarà impegnato su un campo difficile come quello della Cannobiese. All’andata, furono proprio i biancorossi a imporsi con un netto 2-0, infliggendo agli ossolani una delle poche sconfitte stagionali. Ora, gli uomini di Poma cercheranno la rivincita per difendere il primato e respingere l’assalto delle inseguitrici. Dall’altra parte i lacuali, reduci dal ko contro il Bagnella, proveranno a fare lo sgambetto ai rivali per riaprire la lotta al vertice.

Dopo la sconfitta di misura contro il Piedimulera, il Gravellona San Pietro cerca di ripartire davanti al proprio pubblico contro l’Agrano. Gli arancioneri non vogliono perdere terreno nei confronti delle prime posizioni, ma la sfida contro gli omegnesi è storicamente complicata per il Gravellona. I granata stanno lottando nelle zone basse della classifica e sono reduci da un pareggio per 2-2 contro la Quaronese, servono punti per restare fuori dalla zona calda. All’andata finì 2-1 per i ragazzi di Agostini.

Sfida di grande interesse anche per il Bagnella, che dopo l’importante successo sulla Cannobiese affronta il Vogogna. Gli arancioneri si stanno confermando una delle formazioni più solide del campionato, e devono vincere per sfruttare un eventuale rallentamento del Piedimulera. Dall’altra parte, i verdi ossolani arrivano dalla sconfitta per 3-1 contro la Virtus Villa e cercano riscatto per allontanarsi dalle ultime posizioni. Sorprendente vittoria del Vogogna per 2-1 un girone fa.

Weekend importante anche per la Varzese, reduce dal successo sulla Serravallese e con una striscia aperta di tre vittorie consecutive. I granata sono usciti dalla zona calda e cercano continuità nella sfida che si giocherà al Comunale di Cosasca contro il Carpignano, formazione ostica che all’andata si impose con un netto 4-2. I ragazzi di mister Chiaravallotti vogliono riscattare quella sconfitta e confermare il loro ottimo momento.

Trasferta complicata per il Fondotoce, che farà visita al Romagnano dopo la sconfitta interna contro il Valduggia. I neroverdi sono invischiati nella lotta per non retrocedere e in questo 2025 hanno finora ottenuto un solo punto in cinque match. Contro un avversario reduce dal colpo esterno contro il Momo, gli uomini di Sena dovranno giocare una gara attenta per strappare un risultato positivo. Pareggio 1-1 all’andata.

Infine la Virtus Villa, che giocherà a Sizzano. I biancoazzurri sono reduci da due successo di fila (recupero a Quarona e vittoria in casa col Vogogna) e quindi vogliono proseguire la marcia per restare nella zona alte.

Le partite in programma:

Gravellona San Pietro - Agrano; Vogogna - Bagnella; Varzese - Carpignano; Romagnano - Fondotoce; Quaronese - Momo; Cannobiese - Piedimulera; Valduggia - Serravallese; Sizzano - Virtus Villadossola