Carnevale 2025, si festeggia il 45° matrimonio tra Arlori e Zecra

Presentato ieri sera nella sala consiliare l'edizione 2025 del Carnevale di Villadossola, che anche quest'anno vede confermati gli appuntamenti tradizionali, ma con qualche novità.

Il presidente del comitato Sabrina Lucio, con il consigliere Marco Bonacci, ha illustrato gli appuntamenti del ricco calendario: "Festeggiamo quest'anno venticinque anni di Carnevale a Villadossola, ma anche il quarantacinquesimo matrimonio tra Arlori e Zecra - hanno spiegato - e siccome c'è tanta stanchezza, il Comitato ha deciso di andare in vacanza".

La serata irriverente, quella che apre il Carnevale a Villadossola, si svolgerà anche quest'anno il venerdì, precisamente venerdì 21 febbraio. "Lo scorso anno abbiamo anticipato al venerdì e la formula ha funzionato - hanno spiegato gli organizzatori - in questo modo potremo contare anche sulla partecipazione del Togn e della Cia e del Comitato Carnevale di Domodossola con cui di anno in anno intensifichiamo la collaborazione".

A partire dalle ore 21.00, dunque, vi sarà il tradizionale appuntamento satirico, irriverente ma che non fa male a nessuno, quest'anno a tema "Vacanze di Carnevale" , ispirato ai film di Carlo Vanzina. La serata, che vedrà dunque la partecipazione di Togn, Cia e Comitato Carnevale di Domodossola oltre che della scuola di danza Butterfly di Villadossola, celebrerà il matrimonio tra Arlori e Zecra, le due maschere cittadine.

Dalle 23.00 all'ex Cinema di Villadossola si farà festa con l'Arlori e Zecra after party in maschera organizzato da Ossola Events. I posti sono limitati per cui è necessario prenotarsi tramite i social di Ossola Events.

Sabato 22 febbraio il Comitato Carnevale parteciperà alla sfilata per la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco di Domodossola al Togn e alla Cia. Domenica 23 febbraio polenta in piazza con la Pro Loco e dalle 14.00 sfilata per le vie della città. Alle 15.30 la premiazione di carri e gruppi mascherati e a seguire saranno svelate le identità di Arlori e Zecra.

Giovedì 27 febbraio sarà il momento della Giubiascia, con apericena, festa e dj set al Bar botto e al Bar Buon Umor. Trasferta a Pallanzeno venerdì 28 febbraio con i comitati in festa a Pallanzeno, per la serata in maschera organizzata dalla Pro Loco.

Appuntamento sabato 1° marzo con la festa in maschera per tutti i bambini presso l'oratorio San Domenico Savio. Domenica 2 marzo il Comitato, con Arlori e Zecra e i carri dei quartieri parteciperà alla sfilata del Carnevale domese. I festeggiamenti si chiuderanno lunedì 3 marzo presso l'oratorio con la cena di Carnevale.