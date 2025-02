L'equipe multidisciplinare il vero cuore di Fisiodelta

Nel mondo della riabilitazione, troppo spesso il paziente si trova a percorrere strade frammentate, passando da uno specialista all’altro senza un filo conduttore. Questo approccio, oltre a essere dispersivo, può risultare inefficace e frustrante. Al Centro Fisiodelta di Domodossola, invece, il modello perseguito è quello di "cura integrata", dove il paziente viene preso in carico nella sua totalità grazie al lavoro sinergico dell'equipe multidisciplinare.



Un'orchestra al servizio della salute



Il cuore di questo approccio è il fisiatra, il vero e proprio direttore d’orchestra, che valuta il paziente nella sua globalità e ne coordina il percorso di cura. Intorno a lui si muovono figure professionali altamente specializzate, ciascuna con un ruolo fondamentale:

L’ortopedico, per affrontare le problematiche muscolo-scheletriche da un punto di vista medico-chirurgico.

Il chirurgo vertebrale, specializzato nelle patologie della colonna, per offrire soluzioni chirurgiche nei casi più complessi e garantire un inquadramento preciso nelle problematiche spinali.

I fisioterapisti, che applicano le tecniche riabilitative per il recupero della funzionalità e il miglioramento della qualità di vita.

L'osteopata che lavora sul riequilibrio del corpo per ripristinare la corretta mobilità muscolo scheletrica, del sistema nervoso e viscerale attraverso tecniche manuali

Lo psicologo, che offre supporto nei percorsi di dolore cronico, stress o difficoltà legate alla riabilitazione.

Lo specialista della diagnostica, che grazie a esami mirati fornisce risposte immediate a eventuali dubbi clinici, permettendo di ottimizzare i percorsi terapeutici e ridurre i tempi di attesa per una diagnosi accurata.



A supporto dell’equipe principale, ruotano in Fisiodelta altre figure specialistiche, come il neurologo, il pneumologo ed il cardiologo, il medico dietologo e i nutrizionisti, il ginecologo e l’urologo supportati dal fisioterapista del pavimento pelvico, il podologo ed altri ancora che contribuiscono a garantire un’assistenza ancora più completa, rispondendo a esigenze specifiche legate alla salute generale del paziente.



La presa in carico globale: il paziente al centro



Ciò che distingue davvero Fisiodelta è la modalità con cui il paziente viene accolto e seguito: non è un numero, non è un caso clinico isolato, ma una persona con una storia, delle esigenze e un percorso unico. Per questo l'obiettivo non è solo curare una specifica problematica, ma accompagnare il paziente in un percorso di recupero globale, garantendo un’assistenza continua e multidimensionale.



Un modello di cura che fa la differenza



Superare la visione settoriale della medicina e della riabilitazione significa creare percorsi di cura realmente efficaci, in cui le competenze di diversi specialisti si intrecciano per offrire al paziente il miglior trattamento possibile. Questo è il valore aggiunto di Fisiodelta: non vine trattato solo il sintomo, ma la persona nella sua interezza. Perché solo così la cura diventa davvero efficace.

Fisiodelta si trova a Domodossola, in Regione alle Nosere 31.

Per informazioni: telefono 0324/46073

E-mail: info@fisiodelta.it