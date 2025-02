Ambra Angiolini ha l'influenza, rinviato lo spettacolo a La Fabbrica

È stata la stessa attrice a comunicare, tramite i propri profili social, che questa sera non potrà essere a Villadossola. Ambra Angiolini ha una brutta influenza e dovrà stare a riposo qualche giorno. Annullate quindi le date di questa sera venerdì 28 febbraio a La Fabbrica così come gli appuntamenti di Vercelli e Cuneo.

Le date del suo spettacolo dal titolo Oliva Denaro, tratto dall'omonimo romanzo, e che erano già sold out, saranno recuperate più avanti. Abbonamenti e biglietti rimangono validi per la nuova data che sará riprogrammata quanto prima.

Per lo stesso motivo, cioé una brutta influenza, annullato anche lo spettacolo di Antonio Ormano in programma per sabato 1 marzo. Presto la nuova data.