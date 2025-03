Madri e padri single: in aumento i nuclei monoparentali in Italia

Nel panorama demografico italiano, segnato da un calo delle nascite, cresce il numero delle famiglie monoparentali. Secondo i dati Istat, oggi i nuclei monoparentali sono circa 3 milioni, con un incremento del 15% rispetto al 2014. Questo fenomeno si contrappone alla diminuzione delle coppie con figli, che nel decennio hanno registrato un calo del 12%.

A inizio anni '80 le famiglie con un solo genitore e uno o più figli erano circa 500mila, ma questo numero è cresciuto significativamente negli anni. Le motivazioni di questo cambiamento risiedono in trasformazioni sociali e demografiche come l’aumento delle separazioni, il calo della fecondità e la maggiore instabilità delle relazioni. Le madri sole continuano a rappresentare la maggioranza dei genitori single, ma il numero dei padri è aumentato in modo più rapido negli ultimi anni.

Il 27% dei nuclei monoparentali ha bambini sotto i 13 anni e, in un contesto più ampio, cresce anche il numero di famiglie con una sola persona a carico. I dati rivelano che questi genitori affrontano difficoltà maggiori rispetto alle famiglie con due genitori. Nel 2021, il 17% dei minori di 16 anni in famiglie monoparentali si trovava in condizioni di deprivazione sociale o materiale, un dato in aumento rispetto al 14,9% registrato nel 2017.

Le difficoltà economiche sono una delle principali problematiche per i genitori single, che spesso vivono in situazioni precarie. Il rischio di povertà o esclusione sociale per i nuclei monoparentali ha raggiunto il 39,1%, ben più alto rispetto al 27,2% delle famiglie con entrambi i genitori. In particolare, il 40% dei minori che vivono con una madre single si trova a rischio povertà.

A supporto di questa situazione, le politiche familiari dovrebbero prevedere misure specifiche per i genitori single, ma non sempre le leggi sono abbastanza inclusive. Ad esempio, in alcune normative fiscali, le famiglie monoparentali sono state inizialmente escluse da benefici come il Bonus Natale, a causa di una formulazione poco attenta alla realtà di queste famiglie.

Questi numeri e sfide evidenziano la necessità di un intervento mirato da parte delle istituzioni per sostenere economicamente e socialmente le famiglie monoparentali, affinché possano affrontare le difficoltà quotidiane con maggiore equità e supporto.