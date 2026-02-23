Doppio appuntamento in biblioteca con storie e letture per i più piccoli

Doppio appuntamento alla biblioteca Contini di Domodossola con storie e letture per bambini. Si inizia venerdì 27 febbraio alle 16.45 con la presentazione del libro “Lo sai come è veramente?”, una raccolta di fiabe che l’autrice Lucia Bogani ha scritto per i suoi figli e, dopo essere state tramandate ai nipoti, escono ora dal cassetto per essere pubblicate. Il libro tra magia e scienza, attraverso il potere delle storie, aiuta i bambini a comprendere il mondo. L’età consigliata è tra i 6 e gli 8 anni.

Secondo appuntamento, poi sabato 28 febbraio alle 10.30 con “Quante storie”, le letture ad alta voce di Nati per Leggere rivolte ai bambini dai 3 ai 6 anni. L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia.

Per partecipare alle letture di “Quante storie” è richiesta la prenotazione tramite il sito www.culturapercrescerevco.it; per qualsiasi informazione è possibile contattare la biblioteca al numero 0324 242232.