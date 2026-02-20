Marco Paolini in scena al teatro La Fabbrica con "Antenati"

Prosegue sabato 28 febbraio alle 21.00 la stagione comunale del teatro La Fabbrica di Villadossola. In scena il noto attore Marco Paolini con il suo spettacolo “Antenati”.
L’opera, di cui l’attore non è solo interprete ma anche autore, esplora l’evoluzione della nostra specie attraverso l’incontro immaginato con i nonni dei nonni, le 8.000 generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni da cui tutti discendiamo, per tentare di dare una risposta a un interrogativo fondamentale: da dove veniamo?