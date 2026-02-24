Idee di Marzo, la terza edizione dedicata a Sonia Zanola VIDEO

Sarà dedicata a Sonia Zanola, maestra elementare di Villadossola e tra le coordinatrici dell'iniziativa e scomparsa prematuramente lo scorso maggio, la terza edizione di “Idee di Marzo”, la rassegna culturale al femminile promossa dalla città di Villadossola. L’appuntamento è dal 1° al 15 marzo al Centro culturale La Fabbrica, dove ieri pomeriggio si è svolta la presentazione ufficiale alla presenza dell’ideatrice Fausta De Rosa e delle collaboratrici e coordinatrici impegnate nei diversi aspetti organizzativi.

Il tema scelto per questa edizione è il viaggio. Un viaggio inteso come scoperta, crescita, attraversamento di esperienze e relazioni. “La rassegna non è riservata solamente alle donne ma dedicata un po’ a tutti - ha spiegato Fausta De Rosa - perché può coinvolgere veramente tutti, i temi e le iniziative possono divertire, far riflettere e ricordare chiunque”. Un filo conduttore che assume anche un significato simbolico: “Anche la nostra Sonia ha intrapreso un viaggio”, è stato ricordato con commozione, nel segno di una dedica che accompagnerà ogni appuntamento.

Concerti, musica dal vivo, performance, incontri e momenti di approfondimento animeranno due settimane in cui le protagoniste saranno le donne, con l’obiettivo di valorizzarne il rapporto e il contributo creativo e culturale alla vita collettiva.

Il programma si aprirà domenica 1° marzo alle 17.30 con l’inaugurazione della rassegna e della mostra fotografica “Tracce di viaggio”. Alle 18.00 spazio a “Itinerari tra suoni e musica” con il concerto del gruppo femminile SuoniAmo, in ricordo di Sonia Zanola.

Mercoledì 5 marzo alle 20.30, in sala conferenze, l’appuntamento con Professor X vedrà Guendalina Middel dialogare con Antonella Marangoni sull’importanza dei classici e sulla loro capacità di parlarci ancora oggi come preziosi compagni di viaggio.

Giovedì 6 marzo doppio appuntamento: alle 10, al Teatro La Fabbrica, Guendalina Middel incontrerà gli studenti per riflettere su libri e letteratura, classica e contemporanea, come strumenti di formazione dell’identità, con la moderazione di Antonella Marangoni. Alle 18.00 Marina De Palma dialogherà con Antonella Marangoni e Fausta De Rosa nell’incontro “Talenti famosi al femminile: percorsi celati, identità ritrovate”, seguito da un momento di intrattenimento con musica e canto a cura di Delfina Morellini ed Elisa Pirone.

Sabato 7 marzo alle 18.30 è previsto un momento conviviale con “Apericena Donne Sommelier: calici, chiacchiere e intrattenimento musicale” a cura di Fausta De Rosa e Assunta Zavettieri. Prenotazione obbligatoria al 338 7068847.

Domenica 8 marzo, dalle 10.30 alle 18.30, giornata dedicata al benessere coordinata da Sara Ravelli e Maria Grazia Cesaro, con una proposta articolata che comprende reiki, letteratura dell’anima, costellazioni famigliari e lettura del viso, riflessologia plantare, registri akashici, massaggio ayurvedico, firma galattica maya, tarocchi delle fiabe, floriterapia e armonizzazione celeste, shiatsu, degustazione di tisane e cristalloterapia.

Martedì 10 marzo alle 20.45 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Perché le donne hanno paura?”, monologo con Carla De Chiara, una riflessione tra paura e opportunità.

Mercoledì 11 marzo alle 20.45 Natalia Ratti, musicista per professione e montanara per passione, proporrà “Alpiniste: parole in concerto”.

Venerdì 13 marzo alle 18.00 è in programma un pomeriggio letterario tra narrativa e saggistica: dialogano con Antonella Marangoni le autrici Maria Carfora (letteratura per l’infanzia), Giovanna Ceriotti (narrativa), Emanuela Gerecà (saggistica) e Ilaria Tani (romance).

Sabato 14 marzo nuova giornata dedicata al benessere con laboratori di gruppo: alle 10.00 snoezelen, stimolazione multisensoriale controllata per favorire esplorazione e rilassamento con Tiziana Lilò, e qi gong con Elena Lo Bello; alle 11.30 hatha yoga con Alice Possetti e viaggio sciamanico con Simona Mingozzi; alle 15 taijiquan, antica arte di movimento cinese, con Anne Marie Giles ed esercizi sistemici con Caterine Lorp; alle 16.30 laboratorio di canto sacro con Giò Colibri e pittura estatica con Anna Mansi. Prenotazione obbligatoria al 320 9316068.

La rassegna si chiuderà domenica 15 marzo alle 20.45 con “Buttiamola sul ridere. Appunti di viaggio”, spettacolo teatrale “TNT” di Laura Amelotti.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, ad eccezione dell’appuntamento del 7 marzo, che prevede prenotazione obbligatoria, e delle attività del 14 marzo, anch’esse su prenotazione.