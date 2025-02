Atc Piemonte Nord, approvato il bilancio preventivo 2025-2027

Il consiglio di amministrazione di Atc Piemonte Nord ha approvato, giovedì 27 febbraio, con parere favorevole del revisore, il bilancio preventivo 2025-2027 e il piano triennale degli investimenti. L’agenzia territoriale per la casa che opera nel quadrante delle province di Novara, Vco, Biella e Vercelli ha in questo modo ottemperato ai doveri e adempimenti di legge.

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato predisposto nel rispetto del principio del pareggio finanziario complessivo di competenza e tiene conto degli obiettivi che l’ente intende conseguire nel corso degli esercizi, così come descritti nel piano delle attività, e complessivamente prevede entrate ed uscite, di pari importo, per rispettivi 64,699 milioni di euro per il 2025, 46,597 milioni per il 2026 e 42,280 milioni per il 2027. Nella stessa seduta il Cda ha anche approvato il piano annuale dei flussi di cassa introdotto dall’art. 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 155/2024, convertito con modificazione dalla legge n. 189/2024.

“L’approvazione del bilancio preventivo 2025-2027, unitamente alla tempestiva approvazione del piano annuale dei flussi di cassa di recente introduzione – commenta soddisfatto il riconfermato presidente Marco Marchioni, che gestisce l’agenzia da fine 2020 – definiscono il perimetro della futura programmazione delle risorse, nel rispetto degli equilibri generali finanziari”. Sempre nella seduta di giovedì 27 è arrivato l’ok del Cda al bilancio 2023. Marchioni: “Abbiamo chiuso l’esercizio, che ha ottenuto il giudizio positivo di Deloitte, con un utile, al netto delle imposte, di poco inferiore a 85mila euro. Un risultato più che soddisfacente, che evidenzia un aumento dei ricavi rispetto all’esercizio precedente e per questo tengo a ringraziare per la serietà, la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati, il consiglio di amministrazione, il direttore generale e tutti i dipendenti”.

Il patrimonio immobiliare di Atc Piemonte Nord, va ricordato, è composto da 15mila tra alloggi, negozi e box, circa 60 mila gli inquilini. Da Marchioni, che rimarca la positività della collaborazione con tutti i comuni e principalmente quella con gli uffici regionali competenti e col neo assessore Maurizio Marrone che incontrerà nuovamente nei prossimi giorni, un invito al Governo affinché “intensifichi le politiche a favore di un comparto, quello dell’edilizia pubblica residenziale, che soffre più di altri, con il degrado da arginare che avanza in molti quartieri e la necessità di puntare sempre di più alla riqualificazione energetica degli edifici, in parte vetusti, che consentirebbe di abbassare le spese e aumentare la qualità della vita”.