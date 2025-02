Consiglio comunale a Baceno, si discute l'approvazione del gonfalone comunale

È convocato per venerdì 28 febbraio alle 18.30 il consiglio comunale di Baceno. Saranno cinque i punti all'ordine del giorno: tra i più rilevanti l'approvazione dello stemma e del gonfalone comunale.

All'ordine del giorno ci saranno ancora: la convenzione con l’Asl del Vco per l'utilizzo dell'ex sede del distretto sanitario, la concessione di alpeggi comunali nei comprensori Alpe Forno, Sangiatto e Buscagna. E infine saranno discusse le modifiche al disciplinare per le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi per il ripristino di aree prative e per lo sfalcio di superfici foraggere prative.