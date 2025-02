Coldiretti Piemonte, suini: sos prezzi situazione assurda per allevatori

Soprattutto in questi ultimi mesi stiamo registrando delle quotazioni dei suini che non sono in linea con i bollettini ufficiali della Commissione Unica nazionale. E’ la denuncia Coldiretti Piemonte rispetto a quanto sta avvenendo negli allevamenti. Le varie zone di restrizione, imposte dalle norme sanitarie per il contenimento della Peste Suina Africana, in particolar modo la 1 e la 2, non devono influenzare in modo negativo il prezzo dei suini.

“Una situazione assurda per i nostri allevatori che stanno già scontando numerose problematiche – spiega Bruno Mecca Cici vicepresidente di Coldiretti Piemonte con delega alla zootecnia-. Inoltre, anche i costi dell’alimentazione e dell’energia stanno registrando nuovamente segnali di rialzo. E’ doveroso che i prezzi dei suini riconosciuti ai nostri allevatori siano conformi e trasparenti. Se così non fosse, come effettivamente stiamo già rilevando da diversi mesi, dovremo applicare la legge 198 sulle pratiche sleali”.

“A rischio c’è l’intera filiera suinicola piemontese, che è tra quelle più importanti economicamente nel tessuto imprenditoriale agricolo, contando circa 3 mila aziende, un fatturato di quasi 400 milioni di euro e 1 milione e 200 mila capi destinati, soprattutto, ai circuiti tutelati delle principali Dop italiane per la preparazione della miglior salumeria nazionale, come il prosciutto di Parma e San Daniele. Per questo non esitiamo a denunciare le speculazioni e le storture che stanno emergendo a danno delle le nostre imprese che, insieme alle loro famiglie, stanno vivendo una fase storica davvero difficile”, affermano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale.