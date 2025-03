La Valle Vigezzo si è svegliata stamane ammantata di bianco. I fiocchi sono caduti per tutta la mattina fino a basse quote, già intorno ai 700 metri regalando un suggestivo paesaggio.

Le previsioni danno tempo in miglioramento e anche il carnevale non subirà modifiche nel programma. “È confermata anche la sfilata in notturna” spiega il presidente dell’Associaone Carnevale Vigezzino, Paolo Bergamaschi.