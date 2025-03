La Rossa corre di notte

Sarà una serata all'insegna dello sport e della solidarietà, un appuntamento che torna dopo anni di stop e che non mancherà di rendere felici gli appassionati: sono aperte le iscrizioni alla "Rossa corre di notte", il mini trail non competitivo organizzato dalla Croce Rossa Italiana, Comitato di Domodossola, per sabato 10 maggio.



Sono previsti il giro lungo di 18km, il giro corto di 9km e il mini giro di 1km. La partenza sarà dallo Stadio Curotti alle ore 18.



Le iscrizioni sono già aperte online all'indirizzo https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=56907 oppure ci si potrà iscrivere, con un supplemento di 5 euro, il giorno stesso della gara sino alle ore 17.30.