Basket, in campo Paracchini Expo Foma e Findomo Pediacooph24

Sul parquet di domani la Paracchini Expo Foma e la Findomo Pediacooph24. I rossoverdi saranno ospiti della seconda forza del campionato, Rivarolo. "Partita complicata per il valore dell'avversaria e per le nostra assenze, visto che non ci saranno sicuramente Guala, Lo Basso e probabilmente nemmeno Bellarosa. Mi sarebbe piaciuto giocarla al completo per vedere anche il nostro livello attuale contro le big, ma non possiamo farci nulla: sono sicuro che faremo comunque una partita buona e cercheremo di vincere ugualmente" - le parole di coach Verri.

Domodossola invece al Pala Raccagni affronterà Paruzzaro. "Il derby ci ha lasciato l'amaro in bocca per il risultato ma non per la prestazione: l'obiettivo è tornare subito a muovere la classifica - cosi il presidente Guerra.