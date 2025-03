I sapori d'Irlanda arrivano a Domodossola: Atelier Restaurant protagonista di "A Taste of Ireland"

L’Atelier Restaurant di Domodossola, guidato dallo chef Giorgio Bartolucci, è tra i protagonisti di A Taste of Ireland, il food festival che celebra la gastronomia irlandese in tutta Italia. L’evento, promosso da Bord Bia e Turismo Irlandese, si svolgerà da domani, 9 marzo al 17, coinvolgendo i migliori ristoranti del paese, tra cui diversi membri dell'associazione Jre – Jeunes Restaurateurs Italia.

Per l’occasione, lo chef Bartolucci proporrà un piatto speciale realizzato con ingredienti irlandesi di altissima qualità, come carne di manzo Grass Fed, agnello, ostriche, scampi e salmone biologico. Un’opportunità unica per gli amanti della buona cucina, che potranno vivere un’esperienza gastronomica esclusiva ispirata ai sapori dell’Isola di Smeraldo.

"A Taste of Ireland è un’iniziativa che permette di valorizzare prodotti eccezionali attraverso l’estro degli chef italiani", spiega Francesca Perfetto, market specialist di Bord Bia. "Siamo felici di poter contare su un ristorante di grande livello come Atelier Restaurant, che saprà interpretare al meglio l’anima autentica della cucina irlandese." I dettagli dell’evento e l’elenco completo dei ristoranti partecipanti sono disponibili su irishbeef.it/atasteofireland.