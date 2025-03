Prima Categoria: Piedimulera col brivido, Gravellona San Pietro scavalca Bagnella

Il Piedimulera conferma il suo dominio in campionato con una vittoria sofferta ma preziosa sul campo del Valduggia. Sotto di due gol al termine del primo tempo, dove i padroni di casa forniscono una prova egregia, i gialloblù reagiscono con personalità e ribaltano la partita nella ripresa grazie al gol di Ventura e alla solita doppietta di Elca (il primo su rigore). Con questo successo, la formazione del presidente Tomola mantiene salda la vetta, aumentando a sei punti il vantaggio sulla seconda posizione, ora occupata dal Gravellona San Pietro.

Alle spalle della capolista, il Gravellona San Pietro compie il sorpasso ai danni del Bagnella grazie a un netto 4-0 rifilato al Fondotoce. Gli arancioneri, dopo avere chiuso sullo 0-0 la prima frazione, dominano la ripresa con una prestazione brillante: Bionda sblocca il punteggio, poi Fioretti firma una doppietta, e Lilla appone il sigillo finale. Con questi tre punti, i ragazzi di Agostini salgono al secondo posto, mentre i neroverdi restano in zona playout.

Si ferma il Bagnella, che non va oltre l’1-1 in casa della Serravallese. Gli arancioneri perdono terreno nella lotta per la promozione diretta, facendosi superare dal Gravellona. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi di mister Izzillo, chiamati a una pronta reazione per non allontanarsi troppo dalla vetta.

Successo fondamentale per la Virtus Villadossola, che espugna il campo del Carpignano con il gol decisivo di Palfini nel primo tempo. Nella ripresa i locali spingono, ma Apicella sciupa un rigore e di fatto condanna i suoi all’addio anticipato al sogno playoff. I biancoazzurri restano agganciati al gruppo di testa e tengono a distanze Cannobiese e Momo.

Anche la Cannobiese festeggia un successo importante, superando la Quaronese 2-0. I biancorossi vanno a segno con Tondelli e Mussetti, mantenendo vive le proprie ambizioni di giungere in zona playoff, nonostante l’espulsione di Chiarello nel finale. Gli uomini di Pettinaroli si confermano squadra solida e pronta a lottare fino alla fine per un posto nelle prime cinque.

L’Agrano ottiene tre punti preziosissimi battendo la Varzese 3-1 in trasferta con una tripletta di Gherardini. I granata cusiani di mister Lopardo giocano una gara concreta e cinica, approfittando delle difficoltà difensive dei divedrini, che pure erano andati in vantaggio per primi con Bianchetti, dopo soli due minuti di gioco. Questo risultato permette agli omegnesi di lasciare la zona playout, agganciando proprio la Varzese e il Sizzano in classifica. Per i ragazzi di mister Chiaravallotti, invece, una sconfitta pesante che riduce a una sola lunghezza il vantaggio sulla zona calda.

Sorride il Vogogna, che ottiene una vittoria chiave contro il Romagnano. I verdi ossolani si impongono 2-0 al “Bonomini” con i gol di Bormolini e Margaroli su rigore, rilanciandosi nella lotta per evitare la retrocessione diretta. Un successo che porta fiducia agli uomini di mister Castelnuovo e inguaia i novaresi, a loro volta invischiati in piena zona playout.

Risultati:

Varzese - Agrano 1 - 3; Serravallese - Bagnella 1 - 1; Gravellona San Pietro - Fondotoce 4 - 0; Sizzano - Momo 0 - 1; Valduggia - Piedimulera 2 - 3; Cannobiese - Quaronese 2 - 0; Vogogna - Romagnano 2 - 0; Carpignano - Virtus Villadossola 0 - 1

Classifica:

Piedimulera 54 - Gravellona San Pietro 48 - Bagnella 47 - Virtus Villadossola 45 - Momo 43 - Cannobiese 41 - Carpignano 36 - Quaronese 31 - Varzese 26 - Sizzano 26 - Agrano 26 - Romagnano 25 - Fondotoce 24 - Vogogna 23 - Serravallese 20 - Valduggia 17