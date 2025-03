Promozione, c’è il derby Juve Domo - Omegna

Nel prossimo turno di campionato, la Juventus Domo cercherà di mantenere il passo delle prime della classe affrontando l'Omegna, in un derby dal sapore particolare. I granata, reduci da un deludente pareggio contro l'Ornavassese, devono tornare alla vittoria per non perdere terreno ulteriore terreno: i ragazzi di mister Nino (che sarà assente per squalifica) stanno attraversando un periodo poco brillante, ma anche i rossoneri, penultimi in classifica e con soli tre punti di vantaggio sull'ultima posizione, stanno vivendo un momento critico. Il nuovo tecnico Mauro Piemontesi, il quarto di questa tribolata stagione, ha esordito domenica scorsa con un buon pareggio contro la capolista Cossato, un risultato che può dare morale per lo sprint salvezza, ma la trasferta in Ossola si preannuncia ostica. All'andata netta vittoria 3-0 della Juve Domo.

Il Feriolo, reduce da una fondamentale vittoria contro il Cameri, sfiderà in trasferta la Virtus Vercelli. I gialloblù hanno dato segnali di ripresa dopo un periodo difficile, raccogliendo dieci punti nelle ultime quattro gare, e vogliono proseguire su questa strada per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Gli uomini di mister Porcu dovranno però fare i conti con un avversario ostico, capace di imporsi già all'andata per 1-0.

Infine, l'Ornavassese cercherà punti salvezza nella sfida contro l'Orizzonti Canavese. I neri sono ultimi in classifica, ma il recente pareggio con la Juventus Domo ha dimostrato che possono ancora dire la loro. La squadra di Fusè vuole conquistare i primi punti in trasferta in questo campionato, ma i canavesani vogliono mantenersi distanti dalla zona playout e di certo non regaleranno nulla. La partita d'andata finì con una sconfitta di misura per gli ossolani (0-1).

Le partite in programma:

Juventus Domo - Omegna; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Arona; Cameri - Dufour Varallo; Virtus Vercelli - Feriolo; Città Di Cossato - Ivrea; Gattinara - Montanaro; Orizzonti Canavese - Ornavassese; Fulgor Chiavazzese RV - Union Novara