La Formazza si trasforma in un set cinematografico

Formazza torna a diventare una piccola Cinecittà, ospitando una troupe al lavoro per la casa di alta moda Zegna. Dopo le riprese del film Race for Glory con Riccardo Scamarcio, l’albergo Cascata del Toce è stato scelto come campo base per le riprese della casa di alta moda che sta realizzando un filmato cinematografico pubblicitario avvalendosi di un cast internazionale che comprende, nelle vesti di protagonista, l’ attore Mads Mikkelsen.

‘’La scelta di girare nella splendida cornice della Cascata del Toce è un riconoscimento della bellezza di Formazza’’ commenta Bruna Papa, sindaco del paese walser.