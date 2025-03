A Prestinone l'annuale assemblea dei soci per il Cai Vigezzo

Assemblea annuale dei soci per il Cai Vigezzo. La riunione è convocata per sabato 22 marzo, alle 16.00 in prima e alle 17.00 convocazione, presso la sede sociale di via Pittor Fornara 49, a Prestinone di Craveggia.

Quattro i punti all’ordine del giorno: nomina del presidente e del segretario dell’assemblea; relazione morale e tecnica del presidente; bilancio consuntivo 2024; bilancio di previsione 2025. Dopo l’assemblea, intorno alle 19.30, si terrà la cena sociale presso il Rifugio “Da Pio” ad Arvogno di Toceno alla quale possono partecipare anche amici, parenti e simpatizzanti (prenotazioni entro martedì 18 marzo al 379.1465239). Durante la cena verranno consegnate le Aquile d’Oro ai soci con anzianità di iscrizione venticinquennale e cinquantennale.