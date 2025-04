"Verif!co Freemium", un sostegno ai piccoli enti del terzo settore per lo sviluppo digitale

La trasformazione digitale e l'adeguamento alle norme introdotte dalla riforma sono tra le grandi sfide del terzo settore italiano, soprattutto per quanto riguarda le piccole organizzazioni, che spesso fanno fatica ad adattarsi a nuove regole e adempimenti.

Per dare una risposta alle esigenze di queste organizzazioni, il cui impegno è fondamentale per la tenuta delle nostre comunità, CSVnet – l’associazione nazionale che riunisce i 49 Centri di servizio per il volontariato attivi in Italia e terzo settore digitale, in collaborazione con il Forum Terzo Settore e la media partnership di Cantiere terzo settore hanno lanciato il progetto Verif!co Freemium, una soluzione digitale a libero accesso per i piccoli enti del terzo settore.

Nata dall’esperienza Verif!co, Freemium è la versione del software gestionale appositamente progettata per le esigenze degli enti di piccole dimensioni, è utilizzabile gratuitamente e a tempo indeterminato. Con Verif!co Freemium è possibile gestire integralmente la propria organizzazione, mantenendo sempre una visione chiara e organica di tutti gli aspetti burocratici e amministrativi fondamentali come anagrafiche, associati, volontari, organi sociali, contabilità, bilancio, raccolte fondi e 5 per mille.

Il gestionale è progettato appositamente in forma semplificata per un’utenza non specializzata e prevede l’inserimento fino a un massimo di 20 anagrafiche e 5000 euro/anno di entrate.

A sostegno dell’utilizzo di Verif!co Freemium, è attiva anche la ommunity peer-to-peer Verif!co, uno spazio virtuale dove gli utenti possono condividere esperienze e soluzioni. L’adozione di Verif!co Freemium fa parte di un modello di sostenibilità sociale. Il progetto è finanziato dagli enti che scelgono le versioni a pagamento, permettendo così a tutte le piccole realtà non profit di accedere a questo strumento professionale senza costi aggiuntivi.

Per attivare Verif!co Freemium basta registrare il proprio ente nell’Area Clienti.

Il Cst Ets Novara - Vco organizzerà, nel mese di giugno, un appuntamento dedicato alla presentazione e all'utilizzo di Verif!co Freemium. Attivo fin da subito uno sportello di accompagnamento per chi volesse iniziare a sperimentare, prima dell'incontro informativo, Freemium. Per prendere un appuntamento occorre scrivere una mail a coordinamento@ciesseti.eu