I bambini delle Milani cantano l'inno di Mameli per celebrare la giornata dell'unità nazionale FOTO E VIDEO

Era il 17 marzo 1861 quando, a Torino, veniva proclamato il Regno d’Italia: per ricordare quel giorno, è stata indetta per il 17 marzo la Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Per l’occasione, questa mattina gli alunni delle scuole Milani di Domodossola si sono riuniti di fronte al municipio per celebrare questa importante giornata cantando tutti insieme l’inno di Mameli.

“Oggi è una giornata importante – spiega Sabrina Spadone, vicepreside delle Milani – gli alunni e noi insegnanti festeggiamo l’unità d’Italia. Abbiamo da sempre un occhio di riguardo per l’educazione civica e oggi siamo davvero contenti di condividere questo momento con la cittadinanza e con l’amministrazione comunale”.