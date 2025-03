I film in programmazione al Cinema Corso dal 20 al 24 Marzo

Ecco i film in programma:

Biancaneve

Diretto da Marc Webb

Un adattamento in live-action della classica fiaba Disney, Biancaneve racconta la storia della principessa che deve affrontare la crudele matrigna, la Regina Malvagia. Dopo la morte della madre e la nuova unione del padre con una donna di straordinaria bellezza ma dal cuore oscuro, Biancaneve è costretta a fuggire nel cuore di una foresta incantata. Qui trova rifugio in una casetta abitata da sette minatori e, con l’aiuto di un giovane ribelle, scopre dentro di sé una forza insospettata per affrontare la regina e riprendersi ciò che le spetta.

Orari:

Giovedì 20 marzo: 17.30 – 20.30

Venerdì 21 marzo: 17.30 – 20.30

Sabato 22 marzo: 15.30 - 17.30 – 20.30

Domenica 23 marzo: 15.30 - 17.30 – 20.30

Lunedì 24 marzo: 20.30



Muori di Lei

Diretto da Stefano Sardo

Un thriller psicologico che si svolge durante il lockdown, Muori di Lei segue Luca (Riccardo Scamarcio), un insegnante in crisi che deve affrontare la convivenza forzata con sua moglie Sara (Maria Chiara Giannetta). Quando la coppia inizia a scontrarsi con frustrazioni personali, Luca sviluppa un'ossessione per la nuova vicina, Amanda (Mariela Garriga). La sua morbosa curiosità lo spinge a intraprendere azioni che porteranno a conseguenze disastrose.

Orari:

Giovedì 20 marzo: 20.30Venerdì 21 marzo: 17.30Sabato 22 marzo: 20.30Domenica 23 marzo: 17.30

The Monkey

Diretto da Osgood Perkins

In questo thriller soprannaturale, The Monkey racconta la storia di due fratelli, Bill e Hal (Elijah Wood), che ritrovano un vecchio giocattolo a forma di scimmietta, appartenuto loro padre. Ben presto, iniziano a verificarsi strani eventi legati al giocattolo, e morti inspiegabili sembrano essere legate ai suoi poteri paranormali. I due fratelli, ormai adulti e separati, dovranno unire le forze per fermare la maledetta scimmia e distruggerla una volta per tutte.

Orari:

Giovedì 20 marzo: 17.30Venerdì 21 marzo: 20.30Sabato 22 marzo: 17.30Domenica 23 marzo: 20.30Lunedì 24 marzo: 20.30