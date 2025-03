Il Rosa inaugura la rassegna "Terre Alte"

Sette mesi e sette eventi con le donne e gli uomini che vivono sui monti. È stato presentato sabato 15 marzo all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola dal periodico di cultura alpina “Il Rosa” il ciclo di incontro “Terre Alte”. È stato il direttore Andrea Delvescovo - presente con i redattori Giulio Frangioni, Marco Sonzogni, Maurizio Marzagalli e Fabrizio Vedana - ad illustrare il programma.

Si parte sabato 26 aprile alle 18.00, sempre all’Ossola Outdoor Center, con “Il vero alpinismo nasce dall’anima”: Alessandro Filippini, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, dialogherà con Krzysztof Wielicki, l’alpinista polacco famoso per aver compiuto la prima ascensione invernale di tre ottomila: l’Everest nel 1980, il Kangchenjunga nel 1986 con Jerzy Kukuczka e il Lhotse nel 1988 in solitaria. Poi si prosegue: sabato 24 maggio con “Annapurna, 1950, la conquista del primo Ottomila”, con Yannick Graziani; sabato 21 giugno, “Il Monte Rosa, le Alpi Pennine e Leonine: frontiere per un alpinismo di scoperta”, con Fabrizio Manoni; sabato 13 settembre “Mangiare e cucinare in montagna oggi” a cura de ristoranti “Leon d’Oro di Malesco e “Le vie del Borgo” di Toceno; sabato 25 ottobre con ospite Federica Mingolla; sabato 29 novembre con un incontro con i rappresentanti delle associazioni sportive Val Brevettola, Asd Cairasca, Caddese e Genzianella. Infine, sabato 13 dicembre l’evento “Onore alle donne e agli uomini delle Terre Alte”, con tra l’altro un ricordo del compianto Walter Bettoni, storico caporedattore del Rosa e collaboratore di OssolaNews.