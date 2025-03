Lutto per la scomparsa di Ernesto Alberti Violetti, storico insegnante dell'alberghiero Rosmini

Lutto nella città di Domodossola per la scomparsa di Ernesto Alberti Violetti, ex insegnante dell’istituto alberghiero Rosmini, che si è spento all’età di 78 anni in seguito ad una malattia.

Alberti Violetti è stato una figura di riferimento per diverse generazioni di docenti e allievi dell’istituto alberghiero della città: è stato il primo insegnante di sala, dove è rimasto dall’apertura della scuola fino ad una decina di anni fa. Anche dopo il pensionamento è rimasto molto legato all’istituto, fornendo supporto a insegnanti e studenti.

A testimonianza del suo profondo legame con l’istituto domese, Ernesto Alberti Violetti è stato tra i promotori e fondatori dell’associazione Ex Allievi. Grande entusiasmo, inoltre, aveva dimostrato per il suo coinvolgimento nel film “L’apprendistato”, che nel 2019 era stato girato proprio nelle aule dell’alberghiero Rosmini.

I funerali di Ernesto Alberti Violetti saranno celebrati sabato 22 marzo alle 10.30 nella chiesa di Mozzio. Nella stessa chiesa sarà recitato il rosario venerdì 21 marzo alle 20.00.