Open day di medicina estetica a Fisiodelta

La medicina estetica sbarca da Fisiodelta: da oggi, grazie alla collaborazione con il dottor Massimo Macrì Del Giudice medico estetico, presso il centro di Domodossola in Regione Nosere 31 è possibile sottoporsi a numerosi trattamenti per prendersi cura di se stessi, migliorare il proprio aspetto o correggere piccoli difetti.

"La medicina estetica è basata sul rapporto di stima, fiducia e rispetto tra medico e paziente - spiega il dottore Massimo Macrì Del Giudice - la prima visita permette una valutazione delle esigenze e dei desideri, ed è un momento di dialogo in cui si sceglie la soluzione e il trattamento più indicati per il singolo caso. Siamo assolutamente contrari agli stravolgimenti, con la medicina estetica miglioriamo l'aspetto, doniamo freschezza, togliamo qualche rughetta e qualche annetto. Insomma, grazie alla cosiddetta beautification, regaliamo una versione migliore di sé".

Fisiodelta propone per martedì 25 marzo un Open Day dedicato alla medicina estetica: sarà infatti possibile, telefonando al numero 0324/46073, prenotare una visita gratuita con il dottor Massimo Macrì Del Giudice e ricevere una consulenza.I trattamenti possibili sono numerosi: filler viso e corpo, rinofiller, botox, biorivitalizzazione, plasmaexeresi per macchie, rughe, neoformazioni cutanee, iniezioni sclerosanti per varici agli arti inferiori. E poi ancora microneedling, mesoterapia e peeling chimico.Da oggi dunque è possibile dedicare un'ora a se stessi e vedersi più belli e in salute, grazie a trattamenti non invasivi, accessibili a tutti e ormai parte della quotidianità della società moderna.

Fisiodelta si trova a Domodossola, in Regione alle Nosere 31.

Per informazioni: telefono 0324/46073

E-mail: info@fisiodelta.it