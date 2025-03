Fanfara Alpina Ossolana, tante iniziative per festeggiare i 50 anni

La Fanfara Alpina Ossolana ha presentato, nella serata di ieri, gli eventi e le iniziative organizzate per celebrare il 50° anniversario dalla sua fondazione.

Si parte venerdì 4 aprile, a partire dalle 21.30, con la “Notte Verde”: il Trocadero di Domodossola ospita una serata danzante con l’orchestra di Marianna Lanteri che, tra le altre, ha scritto “Penna nera”, una canzone dedicata agli alpini.

Tanti, poi, gli eventi previsti per i prossimi mesi. Tra questi, un carosello allo stadio Curotti di Domodossola, che prevede la presenza di quattro diverse fanfare degli Alpini. Il 13 dicembre, infine, un grande concerto al teatro La Fabbrica di Villadossola. La Fanfara Alpina Ossolana propone anche una festa a Domodossola, per la quale è prevista una sorpresa che gli organizzatori non possono ancora svelare: certo è, però, che si tratterà di un importante ospite musicale.