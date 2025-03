"Anziani in mente": un corso per esercitare la memoria

Il Rotary Club e il Rotaract Pallanza-Stresa, in collaborazione con il comune di Piedimulera, promuovono l’iniziativa “Anziani in mente”, un corso per la memoria e le mnemotecniche. Il corso sarà presentato giovedì 27 marzo alle 16.30 presso il salotto degli anziani ospitato nel ricreatorio di Piedimulera (in via Boiti 1).

L’iniziativa prevede una serie di incontri gratuiti rivolti agli over 65 per esercitare la memoria e apprendere strategie di potenziamento. Le lezioni sono realizzate in collaborazione con docenti e specialisti della facoltà di psicologia dell’Università di Pavia.