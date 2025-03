Al Lions Club un contributo per riqualificazione del “Sentiero dei torchi e dei mulini”

La frazione di Anzuno, sulla via dei torchi dei mulini

Il Lions Club di Domodossola, che festeggia i 60 anni dalla fondazione, ha ricevuto la buona notizia dalla Fondazione Cariplo: l'erogazione di un contributo di 80 mila euro che contribuirà alla realizzazione di un service importante dedicato alla riqualificazione del “Sentiero dei torchi e dei mulini”.

Il Lions ha partecipato infatti ad un bando della Fondazione Cariplo in collaborazione con il Cai di Domodossola che farà da capofila ed ora è arrivata la comunicazione che il progetto che rientrava nei bandi emblematici è stato ammesso. La Fondazione Cariplo nella comunicazione rileva di aver tenuto conto, nella scelta dei progetti da finanziare, delle indicazioni della Fondazione Comunitaria del Vco.

Il sentiero si estende dal Sacro Monte Calvario di Domodossola fino alla località Boschetto a Villadossola attraversando borghi storici, intende valorizzare la tradizione alpina e contribuire alla crescita turistica sostenibile dell'Ossola. Un percorso, inserito nella rete del patrimonio escursionistico regionale, che attraversa le frazioni alte di Domodossola e Villadossola che valorizza il patrimonio religioso, storico, architettonico, culturale e fa memoria della vita contadina che si svolgeva un tempo tra torchi, mulini e vecchi forni. Otto mesi i tempi previsti per la realizzazione del progetto.

"Siamo soddisfatti - dice il presidente dei Lions Alessandro Bonacci – si tratta di un'opera importante un percorso in mezzo al verde che permette di attraversare borghi storici. Siamo pronti ad iniziare. Dal punto di vista economico siamo a posto il Lions mette la parte rimanente. Aspettiamo solo il via libera dalla soprintendenza per partire con i lavori nei territori di Domodossola e Villadossola che interessano il sentiero".