Indice della vivibilità climatica: Verbania al 55esimo posto in Italia

È stato pubblicato il report, realizzato dal Corriere della Sera in collaborazione con IlMeteo.it, sull’indice della vivibilità climatica, che ha preso in considerazione 17 diversi aspetti riguardanti le condizioni climatiche dei capoluoghi di provincia italiani nel 2024. Nella classifica generale sulla vivibilità, la città di Verbania si posiziona al 55esimo posto con un punteggio totale di 550, lontana dalle prime posizioni occupate prevalentemente da città del sud (il clima migliore è stato quello di Cagliari, seguita da Napoli e Palermo). Un peggioramento, dunque, rispetto al 2023, quando il capoluogo del Vco si trovava al 32esimo posto. Di seguito l’analisi dettagliata sui singoli aspetti presi in considerazione dallo studio del Corriere con IlMeteo.it.

Brezza estiva: la città di Verbania si posiziona al 102esimo posto, con un calore medio di 4km/h di vento nella stagione estiva (dal 1° giugno al 31 agosto).

Caldo africano: 107esimo e penultimo posto in Italia per quanto riguarda il numero di giornate di caldo estremo – zero in tutto l’anno – ovvero con temperature oltre i 34 gradi.

Comfort per umidità: in calo, rispetto all’anno precedente, il numero di giorni di comfort climatico, ovvero quando l’umidità rimane per tutto il giorno tra il 30 e il 75%, offrendo condizioni ottimali. Verbania si posiziona in 78esima posizione, con un totale di 83 giorni di comfort (nel 2023 erano stati 107).

Escursione termica: il capoluogo del Vco ha fatto registrare nel corso dell’anno una media di 6°C di escursione – ovvero la differenza di temperatura massima e minima giornaliera - posizionandosi al 99esimo posto in Italia.

Eventi estremi: in crescita, rispetto agli anni precedenti, gli eventi estremi, per cui viene considerato il numero di giorni con almeno 40 mm di precipitazioni e vento con raffiche a oltre 30km/h; queste condizioni si sono verificate per 5 giorni nel 2024 (era soltanto uno nel 2022). La città è al 17esimo posto.

Giorni freddi: così come per il caldo africano, a Verbania non si sono verificati nemmeno giorni di estremo freddo. Sono pari a zero, infatti, i giorni con temperatura massima inferiore a 3°C, confermando una tendenza sempre uguale dal 2022 (66esima posizione in Italia).

Giorni di gelo: sono stati invece 16 i giorni di gelo nel capoluogo (si considerano i giorni con temperatura minima inferiore a 0°C), che si classifica al 33esimo posto.

Nebbia: nono posto in Italia per Verbania per quanto riguarda la nebbia, ovvero i giorni con visibilità inferiore ai 1000 metri, che nel 2024 sono stati ben 86.

Notti tropicali: a conferma delle temperature in costante aumento, la città registra una crescita delle notti (fascia oraria dalle 21.00 alle 8.00) con temperatura minima superiore ai 20 gradi, che sono state 48, contro le 39 dell’anno precedente. Verbania si trova in 79esima posizione.

Nuvolosità: 20esima posizione per la città di Verbania per quanto riguarda la media annuale della copertura nuvolosa, che nel 2024 si è assestata sul 59%, in forte crescita rispetto al 2023 (38%).

Ondate di calore: Verbania è a fine classifica, al 106esimo posto, con un totale di 23 ondate. Con ondata di calore si intende una serie di almeno quattro giorni consecutivi in cui la media giornaliera della temperatura è maggiore della media più una deviazione standard di quel giorno dell'anno calcolato su tutto lo storico dal 2000.

Giorni di pioggia: in forte aumento rispetto allo scorso anno le giornate di maltempo, che sono state in totale 104, contro le 84 del 2023. Per quanto riguarda le precipitazioni, Verbania è la 19esima città italiana.

Piogge intense: crescono anche le precipitazioni importanti, considerate come numero di ore annue con precipitazioni superiori ai 5 mm in 5 minuti o superiori a 15 mm in un’ora. A Verbania si sono verificati 57 giorni di pioggia intensa, portando la città al settimo posto.

Raffiche di vento: il capoluogo del Vco si piazza in 95esima posizione, con un totale di 82 giorni in cui si sono registrate raffiche con velocità superiore ai 30 km/h.

Siccità: dati piuttosto positivi per i livelli di siccità registrati a Verbania. La città, al 65esimo posto in Italia, registra un valore pari a 1 nell’indice Spi (Standardized Precipitation Index). L’indice, che indica il deficit idrico, va da -2 (siccità estrema) e +2,5 (umidità estrema).

Soleggiamento: la città di Verbania si trova all’80esimo posto per quanto riguarda il numero di ore di sole al giorno con irraggiamento di almeno 300 watt al metro quadro, che nel 2024 sono state mediamente 5.

Temperatura percepita: infine, 102esimo posto per quanto riguarda il numero di giorni all’anno con temperatura percepita (Heat index) superiore o uguale a 32°C, per un totale di 17 giorni nel 2024.