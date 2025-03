Cosasca celebra la giornata dei missionari martiri con una veglia di preghiera

Il 24 marzo la Chiesa celebra la 33ª Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri. Questo evento, istituito nel 1993 dal Movimento Giovanile Missionario delle Pontificie Opere Missionarie, è un’occasione per ricordare e onorare coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’annuncio del Vangelo e il servizio ai più bisognosi. In Ossola la veglia di preghiera ha come titolo “Giornata del missionari martiri – in cammino con il beato don Rossi” ed è organizzata dal vicariato dell’Ossola della diocesi di Novara e da Missio Novara, si terrà il 24 marzo alle 20.45 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Cosasca.

Questo giorno in cui tutta la comunità ricorda i propri missionari caduti coincide con il giorno dell’uccisione di San Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, avvenuta nel 1980. Il suo impegno accanto al popolo salvadoregno in lotta contro un regime indifferente alle condizioni dei più deboli e dei lavoratori e la sua figura così vicina e attenta agli ultimi, lo resero un punto di riferimento.

“Nella veglia - dice il vicario dell'Ossola don Luigi Preioni - pregheremo intensamente ricordando in particolare tutti i martiri del Vangelo di questo ultimo anno, rifletteremo sul senso del martirio attraverso la testimonianza del beato don Giuseppe Rossi aiutati dalle sue parole raccolte nella lettura teatrale “Tutto me stesso” di Matteo Minetti”.

La lettura teatrale, scritta da Matteo Minetti, che ne è anche voce narrante insieme a Siria Giraldo e Matteo Morigi, indaga l'animo di don Giuseppe Rossi, grazie al lavoro degli studiosi che ne hanno tracciato i tratti di vita e spiritualità, in un racconto che lo vuole mettere in luce come un esempio di dedizione, carità vera e coraggio anche per il nostro mondo contemporaneo a volte smarrito e in cerca di luci che segnino il cammino del bene.