“Facciamo rete”, incontro a Villa Giulia

Tanto si sta facendo in provincia del Vco per sostenere bambini e ragazzi, famiglie e comunità. Numerose sono le progettualità attive, ma per metterle in connessione è importante fare rete. Per questo motivo martedì 25 marzo dalle 14.00 alle 16.30 a Villa Giulia a Verbania è in programma un incontro del progetto "Facciamo rete", il percorso di approfondimenti formativi nell'ambito del progetto di welfare culturale sostenuto dalla città di Verbania, Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte e Fondazione Comunitaria del Vco e coordinato dal sistema bibliotecario del Vco. L'obiettivo del progetto è avvicinare le famiglie con bambini 0-6 anni al mondo della cultura.

Così martedì 25 marzo sarà possibile conoscere tutti i progetti attivi, con spazi dedicati a ogni progetto e incontrare i referenti, in modo da poter avere un confronto diretto. La partecipazione all’incontro, che si rivolge a tutti coloro che hanno interesse nel percorso educativo dei giovani, è libera ma è prevista la prenotazione.