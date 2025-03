Incredibile Promozione: perdono le prime due, campionato completamente riaperto

Incredibile in Promozione. Due settimane fa il discorso per la vittoria finale sembrava chiuso, ma la capolista Cossato è improvvisamente precipitata nel caos, con il pesante ko in casa contro l’Ivrea di domenica scorsa, le dimissioni di mister Modenese in settimana, e l’altro pesante ko per 0-3 di ieri ad Arona. Ora le inseguitrici sono assai vicine ai vercellesi, anche se l’Ivrea ha gettato al vento l’occasione di balzare in vetta, perdendo in casa il big-match contro la Juve Domo.

La Juventus Domo continua così la sua corsa nelle zone alte della classifica, imponendosi con un prezioso 2-1 sul campo dell'Ivrea. I granata, guidati da mister Nino, hanno saputo soffrire dopo essere andati sotto, per poi ribaltare la situazione grazie alla doppietta di Aglio, riuscendo poi a difendere il risultato fino al triplice fischio. Grazie a questa vittoria, i domesi tornano inaspettatamente in piena corsa anche per la vittoria finale.

Brutto stop per il Feriolo, sconfitto in casa per 3-0 dal Ce.Ver.Sa.Ma. Biella. I gialloblù, in difficoltà per tutta la partita, non sono mai riusciti a entrare in gara contro un avversario determinato e cinico, favorito anche da qualche leggerezza difensiva di troppo. Questa sconfitta lascia i lacuali fermi a 23 punti, e ora per gli uomini di mister Porcu sarà molto dura evitare i playout.

Giornata agrodolce per l'Omegna, che ottiene un pareggio spettacolare contro l'Orizzonti Canavese, con il risultato di 3-3. I rossoneri partono forte e passano in vantaggio dopo appena cinque minuti con Beltrami, ma vengono raggiunti e superati dagli avversari già nel corso del primo tempo. Nella ripresa gli ospiti siglano subito il 3-1, ma gli uomini di Piemontesi non si arrendono e trovano nuovamente la via del gol con Dellavedova e Poletti, regalando un punto all’anemica classifica rossonera. Questo risultato consente agli omegnesi di agganciare l’Ornavassese in classifica, ma la situazione resta critica nella lotta per la salvezza.

L’Ornavassese cade tra le mura amiche contro la Fulgor Chiavazzese con il punteggio di 3-1. I neri trovano il gol su rigore con Simone Zonca solo nel finale, quando gli ospiti conducevano già meritatamente con tre reti di vantaggio. Gli ossolani non riescono a contrastare lo strapotere offensivo degli avversari, che dimostrano la loro superiorità tecnica. Gli uomini di Fusè sono ora in fondo alla classifica a pari punti con l’Omegna.

Mister Adolfo Fusè commenta così la gara: “Sapevamo che loro sono una squadra forte, con tutte le carte in regola per provare a vincere il campionato. L’unico mio rammarico è l’approccio sbagliato da parte nostra, i primi quindici minuti non mi sono piaciuti per niente, e contro un avversario così se vai subito sotto poi è difficile recuperare. Per il resto la gara dei miei non mi è dispiaciuta, abbiamo giocato e creato alcune occasioni, poi ovviamente loro sono più forti e hanno meritato il successo. Ora ci prepariamo per la prossima partita in casa della Union Novara, che sarà una battaglia, comunque sappiamo che dobbiamo provare a fare punti in tutte queste ultime quattro partite per arrivare ai playout, indipendentemente dalle avversarie”.

Risultati:

Arona - Città Di Cossato 3 - 0; Omegna - Orizzonti Canavese 3 - 3; Montanaro - Cameri 3 - 1; Feriolo - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 0 - 3; Ornavassese - Fulgor Chiavazzese RV 1 - 3; Union Novara - Gattinara 1 - 1; Ivrea - Juventus Domo 1 - 2; Dufour Varallo - Virtus Vercelli 2 - 0

Classifica:

Città Di Cossato 56 - Ivrea 54 - Fulgor Chiavazzese RV 54 - Juventus Domo 53 - Arona 44 - Gattinara 43 - Virtus Vercelli 37 - Montanaro 34 - Orizzonti Canavese 32 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 32 - Dufour Varallo 30 - Union Novara 26 - Feriolo 23 - Cameri 22 - Ornavassese 18 - Omegna 18