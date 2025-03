Al posto giusto: la storia di Dodò Gabriele a Casa Don Gianni

Giovedì 27 marzo, Casa don Gianni ospiterà un incontro toccante e significativo con Francesca e Giovanni, i genitori di Domenico “Dodò” Gabriele, vittima innocente di mafia. A dialogare con loro sarà Ilaria Mauro, referente di Libera Vco.

Dodò aveva solo 11 anni quando, il 25 giugno 2009, venne colpito da un proiettile durante un agguato di ‘ndrangheta nel quartiere Margherita di Crotone. Quel giorno si trovava nel posto giusto, in un campetto da calcio, a giocare con il padre. Ma la violenza mafiosa non fa distinzioni, e così la vita di Dodò venne spezzata per sempre.

L’incontro sarà un’occasione per ascoltare la testimonianza dei suoi genitori, che da allora portano avanti una battaglia per la memoria e la giustizia, affinché tragedie come questa non si ripetano.