"Magnificat": un concerto-preghiera in scena in Collegiata

È in programma per venerdì 27 marzo alle 21.00, nella Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso di Domodossola, il primo dei due appuntamenti musicali promossi dall’associazione culturale Mario Ruminelli con la fondazione Tones on the Stones. In scena “Magnificat”, un concerto–preghiera dedicato alla pace, alla salvezza dei popoli e alla fratellanza tra le genti.

Il “Magnificat” è il cantico contenuto nel primo capitolo del Vangelo secondo Luca, con il quale Maria loda e ringrazia Dio per aver liberato il suo popolo. Per questo motivo è tradizionalmente conosciuto anche come “Cantico di Maria”. Da questa antica preghiera prende ispirazione il concerto, un progetto musicale capace di unire lingue e tradizioni sonore diverse, creando un dialogo tra generi e sensibilità apparentemente lontani. A dare voce alla preghiera di Maria è Badrya Razem, giovane cantante italiana di origine algerina dotata di una vocalità intensa e sorprendente. Insieme a lei, sul palco, due musicisti di grande esperienza: Giovanni Falzone, trombettista tra i protagonisti della scena jazz italiana ed europea, e Roberto Olzer, pianista, organista e arrangiatore di formazione classica, noto per il suo eclettismo musicale. Il concerto propone un percorso musicale che attraverserà repertori e linguaggi diversi: da “Eja Mater fons amoris” di Pergolesi al “Magnificat” di don Marco Frisina, da “Mio Cristo piange diamanti” di Rosalía fino alle parole visionarie del “Wichita Vortex Sutra” di Philip Glass e Allen Ginsberg e alla dimensione spirituale e rituale della musica di Alice Coltrane.

La serata, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Domodossola, sarà introdotta dalla presentazione dei lavori di restauro degli affreschi della Collegiata. Interverranno il curatore Federico Troletti, l’architetto Giampaolo Prola, la presidente della Pro Loco Vanda Cecchetti, il sindaco Lucio Pizzi e il presidente della Fondazione Ruminelli Antonio Pagani.

L'ingresso è libero e gratuito.