Al via la call per artisti del Festival Di-Se x BlitzArt

Un invito aperto a creativi, illustratori e artisti del territorio: l’Associazione Musei Ossola lancia la call for artists per partecipare alla mostra mercato “Plein Air”, inserita nel Festival dell’Illustrazione Di-Se x BlitzArt. L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo nel cuore di Domodossola, dove per un’intera giornata il centro storico si animerà tra colori, disegni e incontri con il pubblico.

Dalle 10.00 alle 18.00, tra via Motta, piazza Chiossi e piazza Fontana, le vie cittadine si trasformeranno in una suggestiva galleria a cielo aperto, ispirata all’atmosfera di Montmartre. Un contesto informale e dinamico in cui gli artisti potranno esporre, raccontare e vendere le proprie opere, entrando in contatto diretto con visitatori e appassionati.

La call è rivolta non solo agli artisti già affermati, ma anche, e soprattutto, ai talenti emergenti. Le candidature, da inviare entro il 22 marzo all’indirizzo indicato dagli organizzatori, saranno valutate da una commissione artistica del festival. È richiesto l’invio di un portfolio, elemento fondamentale per la selezione.

“Da quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere alla mostra anche giovani artisti talentuosi o artisti del territorio, oltre a quelli che da sempre partecipano alle nostre iniziative – spiega il presidente dell’associazione, Paolo Lampugnani –. Abbiamo ritenuto giusto dare spazio a giovani emergenti o artisti che si riconoscano nel tema delle nostre iniziative, e quindi illustratori. La mostra open air piace sempre molto e gli artisti riescono anche a collocare alcune delle loro opere”.