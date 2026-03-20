Malescorto: si cercano sponsor per l'edizione 2026

Il comune di Malesco ha pubblicato l’avviso per individuare sponsor interessati a sostenere la 26esima edizione di Malescorto, il festival internazionale dei cortometraggi, in programma dal 20 al 25 luglio. L’obiettivo è rafforzare il festival, valorizzare la cultura e sostenere il turismo locale.

L’amministrazione intende attivare una procedura per la ricerca di soggetti esterni che intendano proporsi come sponsor per la realizzazione dell’evento; la sponsorizzazione, come si legge nel bando, mira a “offrire una migliore qualità dei servizi, nel perseguimento di interessi pubblici”.

Le aziende, associazioni o soggetti privati potranno contribuire con diverse fasce economiche: ambassador, da 10.000 euro in su; sponsor, da 3.000 a 9.999 euro; supporter, da 1.000 a 2.999 euro; sostenitore, da 400 a 999 euro. Ogni categoria prevede visibilità differenziata: dal logo su materiali promozionali alla presenza sui social del festival, fino alla possibilità di presentare la propria attività durante una serata o trasmettere un breve spot video.

Possono candidarsi soggetti pubblici o privati, associazioni e realtà senza scopo di lucro, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Sono escluse realtà politiche, sindacali o religiose, e attività che possano generare conflitti d’interesse o danni d’immagine per il comune. Le proposte devono essere inviate entro il 16 aprile tramite Pec all’indirizzo malesco@pec.malesco.eu oppure tramite consegna all’ufficio protocollo del comune. La documentazione e i moduli necessari sono scaricabili dal sito del comune.