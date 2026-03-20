"Da I Domodossola al Coro Blu": un musical racconta la storia dei fratelli Miserocchi

Prosegue la nuova edizione della fiera del libro illustrato per l’infanzia, promosso dal Kiwanis Club di Domodossola in collaborazione con il Kiwanis Club Oberwallis, con numerosi incontri e presentazioni in programma al Collegio Rosmini di Domodossola. Nell'ambito della manifestazione, sono previsti anche eventi collaterali: tra questi il docu-musical “Da I Domodossola al Coro Blu: una fiaba senza confini”. Lo spettacolo, inizialmente previsto per il 14 marzo e poi rimandato per il maltempo, va in scena domani, sabato 21 marzo alle 21.00 nel teatro del Collegio.

Si tratta di uno spettacolo che, intrecciando musica dal vivo, narrazione e materiali d’archivio, racconta la parabola artistica e umana de I Domodossola, band nota a livello nazionale e internazionale formata dai fratelli Miserocchi. Il nucleo vocale era formato dai fratelli Laura, Maura e Urbano detto "Bani" Miserocchi, affiancati dal cugino Riccardo alla batteria, dallo zio Franco Bertagnini al sassofono e flauto, da Renzo Reami alla chitarra e Pierluigi Saccani alle tastiere. Mina li volle nella sua etichetta Pdu e suggerì il nome del gruppo: una scelta controcorrente, in anni in cui i complessi italiani preferivano nomi inglesi. Seguirono due partecipazioni a Sanremo (1970 con "Ciao anni verdi" in coppia con Rosanna Fratello, 1974 con "Se hai paura"), edizioni di "Un disco per l'estate", tre album in studio e una presenza costante nei varietà Rai. Circa nove anni fa Laura, Bani e l’altra sorella Ornella hanno fondato il Coro Blu, ensemble di 45 elementi reclutato fra gli iscritti all'Università della Terza Età di Domodossola. Il repertorio attinge ai cantautori italiani e si esibisce esclusivamente per beneficenza.