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Associazioni | 19 marzo 2026, 14:25

Katiuscia Miglini e Maurizio Badà a La Cinefoto domani sera 

Con immagini di Casa Macchi a Morazzone, gli eventi culturali alla Triennale di Milano), la danza di Shooting al Ninfeo di Villa Litta a Lainate e la street photography a Vienna e Budapest

Katiuscia Miglini e Maurizio Badà a La Cinefoto domani sera 

Katiuscia Miglini e Maurizio Badà tornano a proporre  i loro progetti fotografici realizzati a quattro mani.

Anche quest’anno gli argomenti delle loro riprese saranno eterogenei: le immagini spazieranno dalla documentazione di residenze storiche (Casa Macchi a Morazzone) a quella di eventi culturali (Inequalities alla Triennale di Milano), dalla fotografia di danza (Shooting al Ninfeo di Villa Litta a Lainate) alla street photography (Vienna e Budapest)..

L’appuntamento è nella sede de  La Cinefoto a Domodossola, venerdì 20 marzo alle 21.

Redazione

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