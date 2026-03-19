Katiuscia Miglini e Maurizio Badà a La Cinefoto domani sera 

Katiuscia Miglini e Maurizio Badà tornano a proporre i loro progetti fotografici realizzati a quattro mani.
Anche quest’anno gli argomenti delle loro riprese saranno eterogenei: le immagini spazieranno dalla documentazione di residenze storiche (Casa Macchi a Morazzone) a quella di eventi culturali (Inequalities alla Triennale di Milano), dalla fotografia di danza (Shooting al Ninfeo di Villa Litta a Lainate) alla street photography (Vienna e Budapest)..
L’appuntamento è nella sede de La Cinefoto a Domodossola, venerdì 20 marzo alle 21.