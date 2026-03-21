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Cultura | 21 marzo 2026, 14:25

Al Collegio Rosmini una serata di musica con il White Spirit Choir

Il 22 marzo a Domodossola un nuovo appuntamento nell'ambito della fiera del libro illustrato per l'infanzia promossa dal Kiwanis Club

White Spirit Choir

White Spirit Choir

Nuovo appuntamento musicale nell’ambito della fiera del libro illustrato per l’infanzia promossa dal Kiwanis Club di Domodossola in collaborazione con il Kiwanis Club Oberwallis. Domenica 22 marzo alle 17.00 al Collegio Rosmini di Domodossola va in scena un concerto del White Spirit Choir, un coro che porta sul palco un ricco repertorio di musica gospel, insieme a brani spiritual, musiche da film, canti tradizionali africani e musical.

L’ingresso è a offerta libera, a sostegno dei progetti del Kiwanis Club dedicati all’infanzia. Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite.

l.b.

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